Parigi 2024 inizia con una vergogna: Argentina-Messico, guerriglia in campo

Il barone Pierre De Coubertin diceva che “l’importante non è vincere, ma partecipare”. Beh, in questo caso lo spirito olimpico decisamente non si è visto, anche nel caso di un semplice pareggio. Accade tutto all’Olimpiade di Parigi che, ancor prima della cerimonia d’apertura, fa già discutere nel torneo di calcio.

Nella sfida tra Argentina e Marocco, pareggiata 2-2 al sedicesimo minuto di recupero con un gol rocambolesco segnato dall’argentino Medina, infatti, la rete è stata poi annullata al VAR… dopo 1 ora e 20’!!! Già, perché al momento clou dagli spalti dello stadio di Saint-Etienne è volato di tutto e sono scoppiati anche dei petardi, il che ha costretto l’Argentina a rientrare di corsa negli spogliatoi.

Per via della tensione generata in campo, quindi, l’arbitro svedese Nyberg non ha potuto concludere il match e dopo più di un’ora abbondante ha richiamato entrambe le squadre in campo, ormai a porte chiuse, per concludere gli ultimi 3 minuti di partita. Il Marocco, così, ha potuto festeggiare un’incredibile vittoria per 2-1, a ben quattro ore dal fischio d’inizio.

I tifosi marocchini presenti al Geoffroy-Guichard, lo stadio di Saint-Etienne, hanno reagito male a quel gol del 2-2 di Medina ben oltre il novantesimo e hanno scatenato il caos. Sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici l’incontro era segnalato come interrotto. Gli asssitenti al VAR hanno poi verificato l’esistenza di un fuorigioco nell’azione del gol di Medina e questo, quindi, è stato annullato.

Che la partita fosse tesa lo si era capito fin dall’inizio, la Selecciòn è stata sonoramente fischiata al momento dell’inno nazionale. A pesare sia la sconfitta della Francia nella finale dei Mondiali in Qatar nel 2022, ma soprattutto i cori razzisti contro la nazione che ospita l’olimpiade, ascoltata dopo la vittoria della Copa America da parte dell'Argentina dei grandi, quella di Messi e Di Maria, che hanno inasprito i rapporti tra le due Nazionali. Del resto, il Marocco è pur sempre un’ex-colonia francese.