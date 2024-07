Gp Belgio, Verstappen penalizzato? Pole-Leclerc, secondo Sainz

27 luglio 2024 a

Al Gran Premio dl Belgio tanto per cambiare il più veloce in qualifica è Max Verstappen su Red Bull, ma stavolta questo piazzamento non gli varrà la pole position in quanto penalizzato di dieci posizioni. L'olandese è stato il più veloce nelle qualifiche del Gp del Belgio, 14esima prova del mondiale di Formula 1, ma data la penalizzazione in griglia partirà undicesimo, mentre in pole position ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari, autore del secondo miglior tempo. In prima fila accanto al pilota monegasco ci sarà Sergio Perez con l'altra Red Bull, mentre in seconda fila ci saranno Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Ottavo tempo per Carlos Sainz con l'altra Ferrari.

"È esattamente la stessa posizione dell'anno scorso, è bello anche perchè sicuramente non me lo aspettavo in questo fine settimana". Così Leclerc ha commentato la pole position. "Con le condizioni difficili di oggi siamo riusciti a fare qualcosa al di sopra delle nostre aspettative - prosegue il pilota della Ferrari -. quindi questa nonostante la pioggia è davvero una bella giornata per il team". "Ora dobbiamo concentrarci sul domani e vedere cosa succederà dato che, secondo le previsioni, la gara si svolgerà su asfalto asciutto - dice ancora -. Qui partendo dalla pole non è facile mantenere la prima posizione ma io proverò a farlo", ha concluso Leclerc.

Quindi le parole del team-principal, Frederic Vasseur: "Abbiamo possibilità di vincere? Certo, ma è presto per dirlo. A Spa partire in prima fila è un buon risultato per il team e per Leclerc. La gara, però, è domani, ci saranno tante possibilità di sorpasso. Non c'è nulla di già fatto. Leclerc? Sono sorpreso che qualcuno dica che non sia motivato. Questa pole sarà anche una bella spinta, ma lui è sempre motivato. Per domani abbiamo fatto delle scelte conservative, tenendo 2 set di Hard. Sappiamo che le McLaren e Max erano molto forti, ma noi abbiamo un bel passo gara. Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi dopo un buon inizio di fine settimana", ha concluso Vasseur interpellato da Sky al termine delle qualifiche.