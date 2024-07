Gp Belgio, colpo di scena: Russell squalificato, vince Hamilton

28 luglio 2024 a

a

a

Colpo di scena in Belgio. George Russell è stato squalificato dal Gran Premio del Belgio dopo che la sua Mercedes è stata trovata sottopeso al termine della gara. La decisione dei commissari 'rivoluziona' il podio con il compagno di squadra Lewis Hamilton che si aggiudica la gara davanti a Oscar Piastri, terzo Charles Leclerc con la ferrari. Russell aveva vinto la gara adottando una strategia a una sola sosta, che lo aveva visto portare le gomme dure fino alla bandiera a scacchi e tenere dietro Hamilton di appena mezzo secondo.

Tuttavia, un rapporto del delegato tecnico pubblicato dopo la gara ha affermato che, sebbene inizialmente la vettura fosse risultata conforme al peso minimo di 798 kg, in seguito sono stati rimossi 2,8 litri di carburante.

Il rapporto recita così: "La vettura non è stata completamente svuotata secondo la procedura presentata dal team nei documenti di legalità in base all'articolo 6.5.2 del TR". Una brutta batosta per il pilota della Mercedes, che già si era gustato il trionfo in Belgio. Proprio davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.