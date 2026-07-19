Gp Belgio, trionfo-Antonelli davanti a Leclerc e Verstappen: "Gara combattuta"

Kimi Antonelli re delle Ardenne. Il pilota bolognese torna al successo nella gara lunga e conquista il Gp del Belgio, la sesta in carriera, allungando in classifica generale. Il diciannovenne della Mercedes con una prova esemplare ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc e l'olandese della Red Bull, Max Verstappen. Ai piedi del podio l'altra 'rossa' di Lewis Hamilton che nonostante una penalità di 5" scontata al primo pit stop, chiude davanti a Oscar Piastri. A seguire Hadjar, Norris e Bortoleto, poi Lindblad e Colapinto. Antonelli con sei vittorie raggiunge Riccardo Patrese, secondo italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari (13). Eguaglia anche stelle come Jacques Laffite, Jochen Rindt e Gilles Villeneuve al 46° posto di tutti i tempi.

"È stato bellissimo tornare sul podio dopo una serie di tappe difficili. È stata una gara combattuta, persa la testa della corsa oper al safety car ed è stata una battaglia dura con Leclerc perché andava forte", ha dichiarato a caldo Antonelli dopo la vittoria. "Se ho ripreso slancio? Lo slancio l'ho sempre avuto ma non riuscivo a portare a casa i risultati per vari motivi. Devo cogliere ogni opportunità, dobbiamo continuare a portare avanti le prestazioni e vediamo cosa succede a fine anno", ha concluso.