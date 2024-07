Vanzini la chiama, Mara Sangiorgio se ne va. Ma sono in diretta: Sky, gelo siderale

30 luglio 2024 a

a

a

Gelo in diretta: quello tra Carlo Vanzini e Mara Sangiorgio, protagonisti di un siparietto in diretta su Sky subito dopo il Gran Premio di Formula 1 di Spa. Il giornalista ha cercato di fermare in diretta la collega, che vedendolo ha detto “No, no”, dandogli di nuovo le spalle.

Quest'ultimo a quel punto cerca di metterci una pezza: "Siamo in diretta Mara non puoi scappare". A quel punto la giornalista non può far altro che fermarsi e rispondere alle sue domande. Vanzini voleva capire dove fosse andato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, per provargli a chiedere se fossero usciti risultati relativi all’investigazione di George Russell, a cui la vittoria in Belgio è stata tolta perché la sua auto è risultata essere più leggera di 1,5 chili rispetto al normale peso minimo consentito a fine gara con la vettura scarica (798 chili).

"Non mi sento inferiore ad Hamilton. Capisco la scelta, ma...": Carlos Sainz, fucilata contro Ferrari

Vanzini ha chiesto a Sangiorgio se sapesse qualcosa, ma Mara era ignara di tutto. Chiaramente spiazzata dalla sua incursione in diretta, Sangiorgio ha comunque cercato di rispondere in maniera più precisa possibile Lo scambio tra i due si conclude con le parole di Vanzini: "Tu Mara resta in zona e telefoni nel caso — chiude il telecronista, che poi aggiunge —. Ci hai già dato un'informazione importante come sempre Mara". Un momento particolare che in tanti hanno evidenziato sui social sottolineandone la particolarità. Alla fine la vittoria è finita nelle mani di Lewis Hamilton, secondo al traguardo, mentre sul podi sono finiti Oscar Piastri e Charles Leclerc, con Sainz solo 6° e Norris 5° dietro a Verstappen (4°), partito però dall’undicesima piazzola per la penalità legata al cambio motore.