Kimi Antonelli sorpassa le Ferrari: svolta storica al Gp di Imola

Per questo non si spaventi chi ieri lo ha visto nelle retrovie sia nelle prime (13° tempo) che nelle seconde libere (18°). Il bolognese può essere della battaglia sulla pista che conosce sin da ragazzino. Di mattina, ha lavorato sul corretto bilanciamento e sul setup con gomma rossa, senza realizzare un vero e proprio time attack. Importante era capire come il comportamento dell’auto si è modificato con l’arrivo degli aggiornamenti: nuove carenature dei braccetti della sospensione, un’ala anteriore rivista e gli sfoghi per il raffreddamento del cofano.

Ieri, intanto, nelle prime due sessioni di libere, ha lavorato al dettaglio, nella penombra, per capire meglio il comportamento dell’auto sulle nuove C6 Soft introdotte da Pirelli, più degradanti rispetto a quelle classiche e già testate nei test invernali del Bahrain. L’obiettivo è quello di una gara a due soste e, considerando i nove secondi di vantaggio tra il fare un doppio pit rispetto a uno unico, questo aspetto potrebbe essere seriamente considerato dai team. La gara di domani alle 15 dirà, prima però ci saranno delle emozionanti qualifiche da assistere oggi alle 16 (diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su TV8), come al solito tiratissime. E per l’occasione vuole esserci anche Antonelli, che si è concentrato soprattutto sulla simulazione da qualifica, col tentativo di strappare almeno una seconda fila (la prima sembra tutta una questione McLaren) su una pista nella quale partire avanti ha un suo peso.

Imola attende la Ferrari , ma soprattutto la prima in Formula 1 di Kimi Antonelli , che all’appuntamento del Santerno è arrivato dopo un po’ di relax - qualche giorno in casa sua a San Marino con papà Marco - e i festeggiamenti in piazza a Bologna per festeggiare la Coppa Italia vinta mercoledì dai rossoblù. Proprio gli stessi giocatori - da Ndoye a Calabria- che Kimi ha potuto conoscere ieri mattina, durante la loro comparsata nel paddock, mentre il giorno prima assieme ai suoi compagni di scuola ha scherzato e persino giocato, precisamente svolto un torello di scena nello spazio tra i motorhome della sua Mercedes e della Ferrari. Fuori dai cancelli, invece, tantissimi tifosi non vedono l’ora di vederlo, arrivando al circuito già da giovedì con la maglietta rossa di Maranello ma il cappello o la bandiera a lui dedicati.

Avrebbe potuto farlo anche nella prima parte della sessione pomeridiana, ma non ci è riuscito: «Ho fatto un errore al primo giro e dopo nel secondo la gomma non c’era più, anche perché non sono riuscito a raffreddarla. Quando ho iniziato il giro era troppo calda, già da subito, per cui il grip non c’era più». Il motivo è anche il traffico in pista, una costante in questo weekend che non può essere evitata, vedasi lo sfogo di Verstappen nel finale di FP1, all’ennesimo tentativo abortito: i due pugni sul volante. Poi si è concentrato sul passo gara nella seconda parte di FP2, viaggiando costante sull’1’20” basso, migliore rispetto al compagno di box Russell e a Verstappen, sebbene più alto rispetto a Leclerc e alle due imprendibili McLaren.

Del long run «sono contento, perché sembrava che il passo fosse buono ha detto ieri - Adesso dobbiamo mettere a posto la qualifica: quando non fai dei run puliti sicuramente non è il massimo, soprattutto in vista di domani, ma comunque il feeling è buono e so dove devo migliorare. Cercherò di fare il mio meglio domani (oggi)». E così sperano anche i tifosi.