Parigi 2024, Di Francisca dopo le critiche a Pilato: "L'ho chiamata per scusarmi. Ma non metto maschere"

30 luglio 2024 a

a

a

"Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con Benedetta, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo. Le ho detto ‘se ho urtato la tua sensibilità in qualche modo ti chiedo scusa’. Spero di incontrarla anche dopo le gare. Ho parlato anche con Malagò, sa tutto quanto e ho parlato anche con la Polizia, perché siamo colleghe, ma siamo anche sportive, ci capiamo”.

Così a LaPresse Elisa Di Francisca spiega le parole dette ieri a Rai Sport quando dopo aver ascoltato Benedetta Pilato esultare per il quarto posto nella finale 100 rana si era lasciata andare dicendo “o ci fa, o ci è…”, dicendosi sorpresa del fatto che una atleta potesse essere felice per un quarto posto, con una medaglia di bronzo per giunta persa per un solo centesimo. “Ognuno ha il suo carattere – aggiunge Di Francisca - Abbiamo chiarito, a me interessava questo. Io ho un carattere, ma capisco che la società oggi è questa. Non c’era motivo di litigio. Io però sono un personaggio pubblico, accetto il bello e il brutto. Giusto chiarire di persona”.

"Rabbrividisco, non le credo, ci è o ci fa?": Di Francisca-choc contro Pilato, esplode il caso in Rai

"Io non ho vinto 200 Olimpiadi, ma una sola, all'ultima stoccata, e qualcuno dice per una botta di c***o", aggiunge Di Francisca all'Ansa. "Perciò nessuna presunzione: semplicemente, non conosco la storia di Benedetta Pilato, e non capivo cosa stesse dicendo del suo quarto posto. Ognuno - aggiunge l'ex fiorettista - esprime la propria opinione: la mia era quella, ma lungi da me parlare di sconfitta. Figurarsi, di sconfitte ne ho vissute tante, ci ho scritto un libro..". Di Francisca ribadisce però che, a suo dire, si tratta di un problema di forma più che di sostanza. "Leggo polemiche che sinceramente mi sembrano assurde. Io sono fatta così, irriverente, senza filtri. Quel che dico penso, se mi incontri mentre prendo un thè o in tv. Tanti mi danno della str***a ma io la maschera non la metto. E in ogni caso, meglio che se la prendano con me piuttosto che con la Pilato".

Poco prima erano arrivate anche le parole di Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice aveva difeso a spada tratta la sua giovane collega con una storia su Instagram. "Le medaglie piacciono a tutti - aveva dichiarato Pellegrini -, ma a volte conta molto di più il viaggio!! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 annil! Lasciamola sognare ciò che vuole".