Parigi 2024, la spada femminile è oro. Greg, bronzo storico: ecco tutti i successi di giornata

Siamo al quarto giorno dell'Olimpiade di Parigi 2024. Di seguito, la cronaca di tutti i successi azzurri di giornata e il medagliere aggiornato: Ori (3), Argenti (4), Bronzi (4).

MEDAGLIA D'ORO PER LA SPADA FEMMINILE

La spada femminile è oro alle Olimpiadi di Parigi, dopo un entusiasmante assalto finale supplementare. La formazione composta da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Mara Navarria e Alberta Santuccio ha battuto la Francia in finale per 30-29. Ottima la prestazione di Alberta Santuccio, che ha messo a segno la stoccata decisiva. Clamoroso il finale: a 40 secondi dalla fine le due squadre erano in perfetta parità: 27-27. Nonostante l'incredibile palmares della scherma azzurra, l'Italia non aveva mai conquistato il titolo nella competizione femminile a squadre della spada.

"Siamo commossi, siamo tanto riconoscenti a queste ragazze. In un clima non dico ostile ma sicuramente con un tifo da stadio, acceso, appassionato, contro tutto e tutti hanno messo grandissima testa. Siamo felici, siamo andati a riprenderci qualcosa che nei giorni passati ci saremmo meritati. Sono felicissimo per queste ragazze. È un percorso che parte da lontano", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di RaiSport. Poi ha aggiunto: "Quello che dovevo dire l'ho detto per tutelare i nostri atleti. È il bello e anche il triste di questo sport. Chi è forte va a riprendersi con gli interessi quello che ha perso prima. Oggi sono arrivate tre medaglie pesantissime".

PALTRINIERI BRONZO

Gregorio Paltrinieri arriva al terzo posto nella finale degli 800 stile libero a Parigi. L'azzurro era però arrivato a sfiorare l'oro: negli ultimi 200 metri di gara era primo sull'irlandese Daniel Wiffen e sullo statunitense Bobby Finke. Poi ha dovuto cedere a Wiffen, che ha fatto un tempo di 7:38.19, e a Finke che ha totalizzato 7:38.75. Paltrinieri ha chiuso invece con il tempo di 7:39.38, abbassando di oltre 3" il tempo olimpico rispetto al 7:42.11 che però gli valse la medaglia d'argento a Tokyo 2020.

GINNASTICA ARTISTICA DONNE ARGENTO

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella ginnastica artistica ai Giochi di Parigi. Le "Fate" azzurre chiudono al secondo posto il concorso a squadre, alle spalle degli Stati Uniti di Simone Biles, medaglia d'oro. Terzo posto e medaglia di bronzo per il Brasile. La squadra azzurra, composta da Alice D'Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa, è entrata nella storia, eguagliando l’unico precedente, ad Amsterdam nel 1928, quando le "Piccole pavesi" vinsero la prima medaglia femminile della storia italiana in tutte le discipline.