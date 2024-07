Juventus, retroscena dell'ex Perugia: "Rifiutarono il pareggio combinato"

30 luglio 2024 a

a

a

A distanza di 24 anni da quella fatal Perugia, arrivano delle rivelazioni che scuotono il mondo del calcio italiano. Nella stagione di Serie A 1999/2000 la Juventus si stava contendendo con la Lazio lo scudetto. Arrivata all'ultima giornata, la Vecchia Signora doveva battere il Perugia per portarsi a casa il tricolore. Ma un nubifragio si abbatté sulla città e di fatto impedì ai calciatori in campo di giocare una normale partita di calcio. L'arbitro Pierluigi Collina decise comunque di far disputare il match. E i bianconeri persero, a sopresa, sia la partita sia il campionato.

Alessandro Melli, ex attaccante del Perugio, ha raccontato un retroscena a dir poco clamoroso. "Noi dicemmo alla Juve: pareggiamo. Perchè così noi… il discorso era che, se perdevamo, Gaucci ci disse che andavamo in ritiro - ha confessato durante una puntata del podcast "Non è più domenica" -. Nonostante fosse finito il campionato, ci portava tipo in Cina, da qualche parte in ritiro e in tournée. Allora noi praticamente, parlando un po' tra giocatori, abbiamo detto pareggiamo. Noi evitiamo di andare in ritiro e quant'altro, tanto noi non pensavamo proprio di vincere, l'idea di vincere era lontana proprio dalle nostre teste. E - ha poi aggiunto - abbiamo chiesto alla Juve di pareggiare".

Motta e Giuntoli tentano il colpaccio, "si può chiudere a 40 mln": Juve, tifosi in fibrillazione

"Gli abbiam detto: se pareggiate, andate a fare lo spareggio con la Lazio, perché all'epoca c'era lo spareggio - ha continuato Melli -. La Lazio aveva due punti in meno e dunque col pareggio… tanto si sapeva che la Lazio avrebbe vinto (e così fu, 3-0 con la Reggina, ndr). Però i giocatori della Juve non accettarono questa nostra proposta, giocarono la partita. Fu un pour parler di nascosto tra i giocatori più importanti. Non fu accettato - ha poi ricordato - soprattutto dai Davids, dai Montero, dai Zidane, e quant'altri".