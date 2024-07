Parigi 2024, la confessione della Beaugrand: "Prima di tuffarmi nella Senna ho vomitato"

31 luglio 2024 a

Dopo giorni e giorni di polemica, si è svolta la tanto discussa gara di Triathlon di Parigi 2024. La competizione, nonostante tutti i pareri negativi di esperti e atleti, è andata in scena proprio nella Senna, il fiume della capitale francese che, a detta di molti, è troppo inquinato. E, quindi, potenzialmente nocivo per i nuotatori presenti ai Giochi olimpici. Lo stesso Gregorio Paltrinieri si era scagliato contro gli organizzatori per questa decisione a dir poco pericolosa. "Molto probabilmente è sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po' una presa in giro", aveva dichiarato il campione azzurro.

La gara, come detto, si è disputata lo stesso. E ad avere la meglio è stata la francese Cassandre Beaugrand. "Non ho parole, è pazzesco quello che mi sta succedendo. In linea non me ne ero accorto - ha commentato all'Equipe -. Pensavo che qualcuno mi avrebbe svegliato. Questa mattina ero completamente nel panico. Ho iniziato a vomitare prima della partenza anche se - ha poi aggiunto - non mi era mai successo".

La campionessa francese ha confessato di aver imparato dagli errori commessi durante l'ultima Olimpiade in Giappone. "Non volevo essere come a Tokyo dove ero troppo stressata e dove avevo perso la pazienza - ha spiegato Beaugrand -. Ma sono riuscita a concentrarmi nuovamente. Quante volte la mia mente è stata la mia debolezza... Ora è stata la mia forza. È una vendetta sul passato. Ho fatto una gara che ricorderò a lungo".