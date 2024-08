Parigi 2024, Ceccon smonta Macron: "Perché molti atleti lasciano il Villaggio olimpico"

01 agosto 2024 a

Uno sfogo dettato più dalla sincerità che dall'amarezza. Thomas Ceccon arriva davanti al microfono della Rai subito dopo aver fallito per 7 centesimi l'accesso alla finale dei 200 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una delusione, considerato l'oro vinto un paio di giorni fa nei 100, ma i suoi Giochi non sono ancora finiti e avrà l'opportunità di vincere ancora qualche medaglia nelle staffette.

"Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi - premette nella sua analisi, prima di sganciare la bomba sul padrone di casa Emmanuel Macron e tutta l'organizzazione -, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmente molti non sanno ed è giusto raccontarla".

"Forse non sono entrato in acqua con la stessa convinzione che avevo nei 100 - prosegue analizzando brevemente la sua performance -, e questo è stato un mio errore, mi servirà per il futuro. Sono deluso per non aver fatto un tempo da finale, ma ero stanco anch'io. Ho ceduto nel finale… un po' stanco",

Ed ecco le parole destinate a fare parecchio rumore, dentro e fuori il Villaggio olimpico: "Si fa fatica a dormire sia la notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo. Sì fa caldo anche per me, nel Villaggio non c'è l'aria condizionata, non si mangia bene e ci sono problemi col cibo. Molti atleti si spostano per questi motivi". Un fattore che, in minima parte, influisce anche sul lato sportivo.