Parigi 2024, le gare di oggi e le medaglie italiane: Stano eroico ma non basta, la Palmisano si ritira

01 agosto 2024

Sesto giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024, in pista la "regina" atletica leggera. Grande attesa per la marcia con i campioni olimpici in carica Stano nel maschile e Palmisano nel femminile, speranze di medaglia per gli azzurri anche da nuoto, scherma, canottaggio e judo. Riflettori accesi anche sulla boxe, con il contestatissimo match tra l'algerina "intersex" Imane Khelif e l'italiana Angela Carini.



20 KM MARCIA, PALMISANO SI RITIRA

Delusione anche nella 20 km di marcia femminile: si ferma al 13esimo chilometro la gara della campionessa olimpica in carica Antonella Palmisano. L’azzurra era nel gruppo che inseguiva la cinese Yang, poi lo stop e il ritiro. A consolare Palmisano, appoggiata alle transenne, c’era il tecnico e marito dell’azzurra Lorenzo Dessi.

20 KM MARCIA, STANO QUARTO

Massimo Stano non è riuscito a bissare l'oro di Tokyo 2021 nella 20 km di marcia. L'azzurro ha chiuso al quarto posto nella maschile dei Giochi di Parigi 2024 dopo una gara condotta nel gruppo di testa, a il 32enne pugliese delle Fiamme Oro ha accusato dei problemi alla caviglia sinistra nel finale di gara che hanno compromesso il podio. L'oro è andato all'ecuadoriano Brian Daniel Pintado in 1 ora 18'55, argento per il brasiliano Caio Bonfim in 1 ora 19'09 e bronzo per lo spagnolo Alvaro Martin in 1 ora 19'11, mentre Stano ha chiuso ad appena 1 secondo dal podio in 1 ora 19'12. Ventesimo posto per l'altro pugliese Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), mentre ha chiuso 41° il lombardo Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle). Fatale per Stano l'infortunio subito alla caviglia che gli ha fatto perdere un mese di allenamenti: "Ho dato il massimo, ma il massimo non è stato sufficiente", il commento a caldo del campionissimo azzurro.



IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

Italia sempre ottava con 13 medaglie (3 ori, 6 argenti e 4 bronzi). Guida la Cina (9 ori, 7 argenti, 3 bronzi, 19 medaglie totali) davanti alla Francia (8 ori, 10 argenti, 8 bronzi e 26 medaglie) e al Giappone (8 ori, 3 argenti e 4 bronzi, 15 medaglie).