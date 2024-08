Carini contro Khelif, La Russa inchioda la Cirinnà: "Per chi tifa lei?"

01 agosto 2024 a

Il match tra la pugile trans Iman Khelif e l'azzurra Angela Carini è finito prima del tempo. L'atleta italiana ha deciso di abbandonare il ring di Parigi 2024 dopo aver subito dei colpi violentissimi dall'algerina. In effetti era stato ampiamente pronosticato nei giorni scorsi. Un'atleta transgender, soprattutto in una disciplina come il pugilato, rischia di causare dei seri danni fisici alla sua sfidante donna. Non a caso la khelif stessa era stata esclusa dagli ultimi Mondiali "per i livelli elevati di testosterone".

Ma a sinistra sembrano vivere in un mondo tutto loro. Monica Cirinnà, storica alfiera Pd dei diritti lgbtq+, ha voluto esporsi sui social per attaccare il presidente del Senato Ignazio La Russa reo di aver espresso delle perplessità sul match di Angela Carini. "Dite a La Russa che Iman Khelif è un'atleta intersex socializzata donna alla nascita e ha superato tutti i test del Comitato olimpico rientrando perfettamente nei parametri che si basano su criteri scientifici e non sui suoi pregiudizi - ha scritto la dem su X -. L'incontro sarà dunque tra due donne: Iman Khelif e Angela Carini. Sarebbe utile che La Russa tifasse per le donne sempre - ha poi aggiunto -, non solo quando pensa che gli serva per dare contro alle persone lgbtqia+".

Non si è fatta attendere la replica di La Russa. Il presidente del Senato, a ridosso del match tra la Khelif e l'atleta azzurra, ha posto una semplice domanda all'esponente del Partito democratico e a tutti i seguaci del politicamente corretto. "A breve Intersex algerina contro pugile italiana…io tifo per l’italiana, per chi tifa la Cirinnà?", si è chiesto su X La Russa.