"Gennaro Gattuso nuovo ct della Nazionale? Bisogna fare gli auguri a Gattuso e alla Nazionale, le critiche a posteriori servono a poco. Io però ho esposto i miei leciti dubbi a Gravina prima della scelta. Lui dice che 'Ringhio' è un simbolo del nostro calcio, io dico che non è esatto. Semmai Buffon, che forse è dietro a questa scelta, e allora poteva essere lui il selezionatore. Totti, Del Piero, Nesta, Cannavaro, sono più simboli per il nostro calcio. Ce n'è uno che nessuno ha preso in considerazione, Pippo Inzaghi. Abbiamo scelto Gattuso, viva Gattuso, ma l'importante è che chi si assume i meriti del successo si assuma anche le responsabilità di un eventuale insuccesso". A dirlo è Ignazio La Russa, Presidente del Senato, a 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento.

"Chi avrei voluto? Avrebbero dovuto pensarci prima, Ranieri e Mancini forse avrebbero accettato. Mancini resta ancora disponibile - prosegue La Russa - e poi Mourinho, perché no? Abbiamo avuto Helenio Herrera. Lo stesso Pippo Inzaghi poteva essere un candidato". E conclude: "Il nostro calcio non è un calcio da 'Ringhio', ma è il calcio dei Rivera, Baggio, Del Piero, Zenga. Ecco, perché non Zenga..?". Insomma a quanto pare la nomina di Ringhio a commissario tecnico non convince tutti.