Gennaro Gattuso, clamorosa replica a Ignazio La Russa: "Cosa spero"

"Con La Russa non voglio fare alcuna polemica. Spero solo di fargli cambiare idea , di portare l’Italia al Mondiale per fargliela cambiare", ha risposto il nuovo Ct azzurro nel corso della sua prima conferenza stampa da mister della nazionale. Insomma, l'ex bandiera del Milan ha accolto la critica con diplomazia e fiducia nel proprio lavoro.

Inizia ufficialmente l'era di Rino Gattuso come Ct della Nazionale. Una scelta che, però, non ha convinto tutti. Tra le voci critiche spicca quella del presidente del Senato, Ignazio La Russa , che ha espresso le proprie riserve durante un’intervista a Radio Rai – GR Parlamento. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, l’ex centrocampista non rappresenterebbe al massimo delle potenzialità l’identità calcistica italiana.

Per tornare a La Russa, in radio disse che "Ringhio" non sarebbe un simbolo del calcio italiano. “Semmai lo è Buffon, e lo sono Totti e Del Piero. Il nostro non è il calcio dei Ringhio ma dei Rivera, Baggio, Del Piero, Zenga. Ecco, perché non Zenga?”, sparigliava la seconda carica dello Stato. In ogni caso, La Russa aveva augurato buona fortuna al nuovo Ct.