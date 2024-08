Carini-Khelif, Elon Musk polverizza la sinistra: "Assolutamente". Milei: "La avrebbe uccisa"

01 agosto 2024 a

È durato appena 46 secondi il match di pugilato femminile tra l'italiana Angela Carini e l'algerina intersex Imane Khelif. Complice il ritiro dell'azzurra che, dopo aver incassato alcuni colpi violenti sul volto, ha deciso di abbandonare il ring e quindi le Olimpiadi. Una vicenda drammatica, che è solo la punta dell'iceberg di una polemica che ormai si trascina da qualche giorno. E che non accenna a placarsi. Dopo i politici e gli sportivi, ora anche le personalità del mondo dell'imprenditoria e dello spettacolo si unicorno al coro indignato contro il Comitato olimpico di Parigi 2024.

In questo senso, è emblematico l'intervento della celebre autrice di Harry Potter JK Rowling. "A una giovane pugile è stato appena portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché è stato concesso a un maschio di salire sul ring con lei - ha commentato la scrittrice su X -. È una vergogna, la ‘salvaguardia’ è una barzelletta e i Giochi olimpici di Parigi 2024 saranno offuscati per sempre dalla brutale ingiustizia fatta a Carini",

A young female boxer has just had everything she’s worked and trained for snatched away because you allowed a male to get in the ring with her. You’re a disgrace, your ‘safeguarding’ is a joke and #Paris24 will be forever tarnished by the brutal injustice done to Carini. https://t.co/JMKzVljpyr — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

Ma non finisce qui. In un secondo tweet la mamma di Harry Potter ha postato anche un video che mostra il match della Carini con in allegato questo messaggio: "Guarda questo (intero thread), quindi spiega perché sei d'accordo con un uomo che picchia una donna in pubblico per il tuo divertimento - ha spiegato la Rowling -. Questo non è sport. Dal bullo imbroglione in rosso fino agli organizzatori che hanno permesso che ciò accadesse, si tratta di uomini che si godono il loro potere sulle donne. Potrebbe qualche immagine riassumere meglio il nostro nuovo movimento per i diritti degli uomini? Il sorrisetto di un maschio - ha poi aggiunto - che sa di essere protetto da un sistema sportivo misogino e si gode il disagio di una donna a cui ha appena preso un pugno in testa e di cui ha appena distrutto l'ambizione di una vita".

Non solo la Rowling. Anche Elon Musk ha voluto commentare lo spettacolo che è andato in scena a Parigi 2024. Il patron di Tesla ha ricondiviso sul social di sua proprietà alcuni tweet in cui viene affermato che gli uomini non appartengono agli sport femminili, con tanto di hashtag #IStandWithAngelaCarini.

Ma anche il presidente argentino Javier Milei attacca chi difende Imane Khelif: "Vediamo i progressisti idioti. Veniteci a spiegare questo... Quando le cose stupide vengono discusse con argomentazioni, loro rispondono mettendo ogni tipo di etichetta che cerca di spostare il tema dall’argomento. Poi la realtà li espone alla loro imbecillità. Se avesse continuato l’avrebbe uccisa", ha concluso il vulcanico Mieli.