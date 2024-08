Parigi 2024, Simon Biles contro Trump: "Amo il mio lavoro nero"

02 agosto 2024 a

Non c'è solo il caso Imane Khelif ad agitare le acque politiche di Parigi 2024. Alle Olimpiadi esplode anche la polemica tra Simon Biles e Donald Trump, e la questione diventa inevitabilmente anche una slavina sui social.

La campionessa olimpica di ginnastica americana decide di entrare a gamba tesa nella mischia della corsa alle presidenziali di novembre con un post sui social media che sembra rispondere al commento di Trump sui "lavori neri". Rispondendo a una sua foto postata venerdì su X, Biles ha scritto: "Amo il mio lavoro nero". Trump è stato criticato per aver sostenuto, durante il dibattito di giugno con il presidente democratico Joe Biden, che gli immigrati stanno sottraendo "posti di lavoro neri" e "posti di lavoro ispanici" agli americani. Il posto di Biles ha ricevuto il gradimento anche da parte di Lebron James., star della Nba e del Dream team di basket Usa che quasi certamente vincerà l'oro a Parigi. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers si è limitato a scrivere "Black" assieme a un cuore nero e una capra (in inglese The Goat, vale a dire "The greatest of all times", la migliore di tutti i tempi: la Biles, ma anche lui...).

Gli attriti tra la Biles e i leader repubblicani nascono, peraltro, da lontano. Il candidato vice-presidente JD Vance, ai tempi delle Olimpiadi di Tokyo2021, dopo il clamoroso e inatteso ritiro della Biles per curare la sua salute mentale si era scagliato contro la fuoriclasse a stelle e strisce. Il post di Biles è stato poi condiviso, sempre su X, dalla stella dell'Nba LeBron James . (ITALPRESS). mc/red 02-Ago-24 17:50 NNNN