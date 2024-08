Gattuso, rissa con il giornalista in conferenza stampa: "Iniziamo male"

03 agosto 2024 a

In Croazia Gennaro Gattuso è tornato a essere "Ringhio". La sua avventura alla guida dello Hajduk Spalato non è iniziata nel migliore dei modi. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la stampa locale. Dopo l'ultima partita, l'ex centrocampista del Milan ha avuto un acceso scontro dialettico con un giornalista presente alla conferenza stampa post gara. E l'allenatore italiano è letteralmente esploso, sfoderando tutto il suo carattere e ha travolto anche il povero traduttore che lo stava aiutando.

Come sempre l'allenatore ha deciso di non mordersi la lingua ma di rispondere a tono, innescando una vera e propria lite a distanza con l'uomo in due lingue diverse con l'ausilio del traduttore che era seduto di fianco a lui. "Io e te iniziamo male - ha esordito l'ex Milan -, mi dici solo le cose negative e non mi dici che per 60 minuti abbiamo giocato un calcio importante. Parliamo prima delle cose positive e poi - ha aggiunto - di quelle negative".

Non solo il giornalista. Anche il povero traduttore è stato travolto dall'ira funesta del pelide Gattuso. Mentre cominciava la sua sfuriata contro il cronista, l'allenatore italiano si è infatti scagliato proprio contro il suo mediatore linguistico, reo di essere stato troppo lento nella traduzione. "Rispondi oh", ha tuonato l'ex Milan. Ringhio contro tutti: si salvi chi può.