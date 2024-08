Parigi 2024, l'affondo del Belgio dopo il ritiro dalla gara nella Senna: "Serve una lezione"

05 agosto 2024 a

Le gare di triathlon misto nella Senna sono ripartite questa mattina a Parigi, come confermato dagli organizzatori dei Giochi olimpici nonostante ieri il comitato olimpico belga avesse sollevato dubbi sullo stato di salute del fiume rivelando che uno dei suoi triatleti era "malato". Si tratta di Claire Michel, atleta che mercoledì scorso aveva gareggiato nel triathlon femminile, finendo al 38/o posto, e ricoverata ieri nel centro clinico del Villaggio Olimpico perché colta da un malore. Il Comitato Olimpico del Belgio non ha fornito dettagli sul suo stato di salute, i media locali pero parlano di infezione da escherichia coli. Per questo, il Belgio ha ritirato la sua squadra dalla staffetta triathlon in programma oggi a Parigi.

"Il Comitato olimpico belga e la federazione triathlon sperano che la lezione venga appresa in vista delle prossime competizioni di triathlon alle Olimpiadi", fanno sapere in una nota. Ieri sera il Comitato organizzatore aveva fatto sapere che "i risultati delle ultime analisi confermano che la qualità dell’acqua della Senna nel sito di triathlon e migliorata nelle ultime ore, e le analisi future indicano che la qualità dell’acqua sarà entro limiti accettabili per World Triathlon". Ma ormai il caso è scoppiato e le polemiche non finiranno certo qui...