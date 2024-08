Parigi 2024, il Canada espelle dai Giochi l'allenatore di Jacobs: "Molestie su tre donne"

06 agosto 2024 a

a

a

Il coach di Marcell Jacobs e del campione olimpico dei 200 metri Andre De Grasse, Rana Reider è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi del 2024 dopo essere stato accusato di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne.

Lo riporta il Times, secondo il quale, l’accesso di Reider ai Giochi è stato revocato dal Comitato Olimpico Nazionale canadese dopo che tre donne hanno intentato causa contro di lui in Florida. Si sostiene che, dopo che i casi giudiziari sono venuti alla luce, USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degli Stati Uniti d’America che opera sul territorio nazionale con sede a Indianapolis, abbia allertato la sua controparte canadese durante l’ultimo weekend. Secondo quanto riportato dal Times, i dirigenti olimpici canadesi - che inizialmente avevano fornito a Reider le credenziali per Parigi - hanno informato l’allenatore che il suo pass è stato ritirato. Nessun coinvolgimento della Federazione italiana atletica leggera, in quanto Reider era stato accreditato dal Canada. Intanto la Procura di Parigi sta indagando sulle molestie informatiche ai danni del direttore artistico della controversa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Thomas Jolly, che ha sporto formale denuncia.

Quello che è diventato prima un caso mediatico e ora un caso giudiziario è stato assegnato all’Unità nazionale per la lotta all’odio online (Pnlh) della Procura di Parigi, che l’ha affidato all’Ufficio centrale per la lotta contro i crimini contro l’umanità e i crimini di odio (Oclh). Dai primi elementi d’inchiesta è emerso che molti dei messaggi di odio erano scritti «in inglese» da autori stabiliti "indubbiamente all’estero", anche se al momento non è stata localizzata con precisione la loro origine geografica.