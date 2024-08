Parigi 2024, Girma a terra privo di sensi: terrore nella 3000 a ostacoli

08 agosto 2024 a

Una violenta caduta durante la finale dei 3 mila metri di corsa a ostacoli. Quella che a portato Lamecha Girma a perdere i sensi, per poi riprenderli nell’infermieria dello Stade de France, riuscendo a ritrovare anche la parola prima del trasporto in ospedale per degli esami.

Nonostante fosse in lotta per una medaglia, ha tentato all’ultimo giro di superare una barriera per poi inciamparci, cadendo in maniera brutta. Facendolo, però, ha battuto la nuca della testa, perdendo così i sensi. La scena triste è che diversi atleti hanno dovuto scavalcarlo ignari della gravità della situazione.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Girma avrebbe ripreso i sensi già nella pancia dello Stade de France grazie alle cure dei sanitari. Ha scambiato qualche parola poi è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nel frattempo non sono mancati i messaggi di supporto per il campione etiope, nella speranza che si tratti solo di un brutto spavento.

Quello che è certo è che ha detto addio alla possibilità di una medaglia, dopo una serie di successi inanellati nel 2019, conquistando tre medaglie d'argento ai Mondiali e il record mondiale di corsa a ostacoli con un tempo di 7’52”11, stabilito proprio a Parigi. Al suo attivo conta anche il record indoor sui 3000 metri con un tempo di 7’23"81.