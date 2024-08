Parigi 2024, Simonelli distrutto dopo l'errore in gara: "Non doveva succedere oggi"

08 agosto 2024 a

Ci credeva fortemente, dopo aver stupito ai passati Europei di Atletica a Roma, dominando sin dall’inizio l’oro nella 110 metri a ostacoli con il tempo di 13’05. Ci credeva fortemente anche a Parigi l’olimpionico, che sognava di lottarsela contro Grant Holloway per la medaglia d’oro. Il sogno si è trasformato però in un incubo per aver presto l’ostacolo alla nona barriera, perdendo ritmo e chiudendo quinto al traguardo. Un grande dolore, che Simonelli ha mantenuto anche durante l'intervista TV post gara: "Sono arrivato addirittura quinto nella mia batteria — le sue parole, commentando nel mentre la sua prestazione — Partenza molto buona, qui buono, buona, qua eh cazz…arola… il nono. Il nono ho preso, il nono… e ho buttato tutta la gara e ho buttato tutta la stagione".

Il dolore per Simonelli è evidente, si è messo le mani nei capelli, si è voltato alle telecamere e con la voce che ha tremato, per alcuni momenti, ha parlato di aver “rovinato una stagione”. Gli errori fanno parte del gioco, lo sa bene Lorenzo: "È successo… ma non doveva succedere oggi — le sue parole — poteva succedere anche domani perché la finale la volevo. Volevo andare lì e giocarmela, avevo le carte per farcela.

Non lo nascondo ero arrivato qui per sfidare il migliore e provare a vincere”. Il romano non è riuscito a darsi pace, voleva quella medaglia d’oro a Parigi: "Sarebbe stato difficile, ma avevo fatto una gara bellissima fino a metà fino agli ultimi due — ha concluso — Spiace anche a me tanto, per me e per tutti voi che stavate guardando e ci credevate come me". L’età (22 anni) è ancora però dalla sua, i tentativi per rifarsi pure. Simonelli ci riproverà e tornerà più forte di prima.