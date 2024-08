Parigi 2024, la Fin: "Management Committe smentisce gli arbitri", clamorosa svolta

09 agosto 2024 a

Brucia ancora di più l’eliminazione del Settebello ai Giochi di Parigi. La Federnuoto riferisce che "nella tarda serata di ieri il Management Committee ha smentito arbitri, delegati e Var e definitivamente ammesso che Condemi non ha commesso violenza (brutalità). Quindi il 3-3 segnato dall’attaccante del Settebello contro l’Ungheria nei quarti di finale delle Olimpiadi era valido; l’attaccante non sarebbe dovuto essere espulso, l’Italia non avrebbe dovuto giocare 4 minuti con l’uomo in meno, i magiari non avrebbero dovuto beneficiare del rigore del 4-2. Insomma, partita completamente stravolta dalla decisione arbitrale".

La FIN cita la relazione redatta dalla commissione della World Aquatics: "Dopo aver preso in considerazione le circostanze del caso e aver esaminato il video disponibile dell’azione, il Management Committee non può concludere che ci sia stato un intento malevolo nell’atto di tirare la palla da parte del Sig. Condemi, la cui mano ha colpito il volto dell’avversario. Pertanto il Sig. Condemi non sarà escluso da altre partite del torneo per questa azione". E il presidente di FerNuoto, Barelli, ha commentato così queste ore così difficili dopo uno scippo senza precedenti: "Il dramma per i ragazzi, è allucinante che arbitri esperti, alle Olimpiadi, non abbiano la capacità di distinguere un atto violento da un gesto atletico eccezionale. Quello visto è un errore bestiale che è stato stigmatizzato da tutti, ma della solidarietà i ragazzi non sanno cosa farsene".