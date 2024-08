Parigi 2024, bronzo per la ginnastica ritmica a squadre. Grande attesa per Tamberi: le gare di oggi

10 agosto 2024 a

Penultimo giorno di Olimpiadi: il medagliere degli azzurri ha regalato non poche soddisfazioni fino ad ora, con gli italiani che hanno superato il numero di ori di Tokyo. Grande attesa per la gara di Gianmarco Tamberi, che nel frattempo ha dovuto fare i conti con un'altra colica renale, e per la staffetta 4x400 maschile.

GINNASTICA RITMICA A SQUADRE: ITALIA MEDAGLIA DI BRONZO

Impresa delle nostre farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris che hanno conquistato la medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica a squadre dietro la Cina e Israele. Le farfalle atterrano sul bronzo come quattro anni fa a Tokyo (quando furono la quarantesima medaglia, e c’era la Russia).