Parigi 2024, Tamberi in ospedale: "Ho vomitato sangue", cosa dicono i medici

Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto, è stato di nuovo in ospedale a poche ore dalla finale olimpica. A farlo sapere è stata per prima la moglie, Chiara Bontempi, con una storia su Instagram: una foto in cui si vede l'azzurro con la flebo su una barella. A corredo ha scritto: "Mi state scrivendo in tanti, la situazione è questa. Non riesco a rispondervi, scusate. Siamo in ospedale". La finale dell'atleta medaglia d'oro a Tokyo 2020 è prevista alle ore 19.

Dopo la storia della moglie, anche Tamberi ha spiegato ai suoi follower cos'è successo. "Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata - ha scritto in un post su Instagram -. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire... Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l'amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così...".

Intanto, lo staff medico della Fidal - come si legge in una nota - "a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell'atleta alla finale olimpica di questa sera". E infine lo stesso Tamberi, dimesso dall'ospedale, ha scritto un nuovo post per rassicurare tutti: "Ci sarò" (I Will be there!)".