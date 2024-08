Jannik Sinner nervoso dopo la sconfitta, sbotta: "Ve le siete dimenticate?"

11 agosto 2024 a

Il campione in carica Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montreal (cemento, montepremi 6.795.555 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne russo Andrey Rublev, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 in unì’ora e 48 minuti. Sinner può consolarsi con la matematica qualificazione alle Atp Finals di Torino, raggiunta con 3 mesi d’anticipo.

Ma in conferenza stampa, subito dopo il match, Sinner è apparso piuttosto nervoso: "Rublev è stato più bravo nei momenti importanti e ha meritato di vincere”, ha detto Jannik in conferenza stampa dopo il ko. “Non voglio darmi una percentuale perché non mi piace, però sicuramente la forma generale è lontana dal 100% e non è dove vorrei. Rublev ha giocato molto bene, io ho alzato il livello nel secondo set ma ad oggi non sono in grado di tenere quel livello lì. L'obiettivo è arrivare al top a New York. Spesso ci si dimentica della grande stagione che sto facendo. Ricordo che ho raggiunto sempre i quarti in tutte le competizioni che ho giocato. Ho vinto tante partite e ne ho perse veramente poche, con oggi siamo a 5 sconfitte in stagione. Non vedo il problema, anzi penso di avere una grande continuità di risultati". Intanto Matteo Arnaldi, infatti, si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Montreal. L'azzurro, numero 46 del mondo, ha eliminato ai quarti di finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-4, 7-5. In semifinale affronterà il russo Andrey Rublev.