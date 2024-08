Italvolley, è oro a Parigi 2024: Egonu e compagne schiantano gli Usa 3-0, il colpo pazzesco

11 agosto 2024 a

L'Italia mette le mani sull'oro olimpico nel volley femminile a Parigi 2024. Un'impresa storica che le ragazze di Julio Velasco hanno portato in porto con grandissima determinazione travolgendo gli Stati Uniti nella finalissima. La gara non è mai stata in discussione: primo set vinto 25-18, il secondo 25-20 e il terzo 25-17. Protagonista Paola Egonu che ha messo a segno 11 punti nel primo set e ben 16 nel secondo.

Questo momento impresso nella mente per sempre.



Una squadra unita, una squadra che ha scritto la storia, una squadra che dalle basi è riuscita a creare un gruppo unico.



SIETE SULL’OLIMPO DELLA PALLAVOLO #GiochiOlimpici #italvolley pic.twitter.com/TPqywtkNlN — ♫ (@Tapiano77) August 11, 2024

Un vero e proprio record. Si realizza dunque il sogno azzurro di mettere al collo l'oro olimpico per il volley. Julio Velasco solo qualche giorno fa aveva detto: "Dobbiamo smettere di parlare dell’oro che manca, mi riferisco soprattutto ai giornalisti. Secondo me è deleterio per la squadra maschile e per tutti. È un modo di fare tipicamente italiano: si vede sempre quello che manca; l’erba del vicino è sempre più verde; gli altri sono bravi ecc…È una filosofia di vita che non va bene, l’oro olimpico arriverà quando arriverà, ma non deve essere l’obiettivo perché ci sono tante squadre forti. Si può vincere e si può perdere, l’importante è dare il massimo. Quando si dà tanta responsabilità, specialmente alla squadra maschile, ecco quello che succede". Una lezione di sportività. Ma da oggi possiamo non parlarne più dell'"oro che manca". Lo abbiamo vinto!