Parigi 2024, LeBron James avvicinato da un piccolo fan? La reazione spiazza tutti

LeBron James nel vortice delle polemiche dopo aver allontanato un piccolo fan a Parigi. La star dell'Nba, fresco vincitore della medaglia d'oro con gli Usa nel basket maschile alle Olimpiadi, ha allontanato in malo modo il giovane che gli si era avvicinato probabilmente per scattare un selfie. Intanto è andato virale sui social il video che riprende la scena in una strada della capitale francese, mentre la squadra americana si accingeva a entrare in un locale per i festeggiamenti.

Tanti i commenti negativi da parte degli utenti, che non hanno apprezzato minimamente i modi bruschi con cui il cestista ha allontanto il piccolo fan. Sarebbe stato tutt'altro che gentile, insomma, l'atteggiamento della star statunitense, che è già al suo terzo oro olimpico ed è stato eletto MVP dei Giochi a 39 anni. Ma c'è anche chi ha difeso LeBron James, invitando le persone a mettersi nei panni delle star dello sport, spesso importunate in strada dai propri fan.

La finale di basket alle Olimpiadi, disputata contro la Francia, si è tenuta sotto gli occhi del presidente francese Emmanuel Macron. Nel corso della partita, le stelle della Nba hanno offerto la miglior prestazione difensiva dei Giochi, senza lasciare tiri facili agli esterni francesi, tenuti a un misero 3/16 da tre nelle prime due frazioni.