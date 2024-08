Jannik Sinner, lo sfogo amaro dagli Stati Uniti: "Ti viene da pensare"

13 agosto 2024 a

a

a

Una condizione lontanissima da quella vista nella seconda parte di 2023 e agli ultimi Australian Open. Per Jannik Sinner, così, c’è da crescere fisicamente per tornare a stupire. Dopo essere uscito contro Andrey Rublev nel Masters 1000 di Cincinnati, il numero uno al mondo, anche se non al meglio, è arrivato in Ohio per mettere partite nelle gambe in vista degli US Open, vero obiettivo di questa parte di stagione. Esordirà giovedì contro il vincitore della sfida tra Tallon Griekspoor e Alex Michelsen e a qualche ora dal match ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di forma.

"Mi sento abbastanza bene — ha detto — Ovviamente ho fatto quasi una settimana senza allenarmi prima e poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po' più del solito, sapevo che avrebbe potuto avere un potenziale impatto sull'anca, ma non ho paura. Mi sento bene e non vedo l'ora di tornare in campo".

"Jannik Biden": Sinner travolto dopo la sconfitta, la sua risposta è da applausi

Sempre in conferenza, Sinner è anche tornato a parlare del molto discusso forfait ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: "Quest'anno, dato che stavo giocando bene, anche a Parigi, al Roland Garros, e sapendo che le Olimpiadi erano lì, ho pensato di poter giocare bene o abbastanza bene su quel campo e vedevo una possibilità di medaglia — le sue parole — Ma a volte bisogna accettarlo. Ovviamente, dopo aver perso questa occasione perché volevi prepararti al meglio, ti viene da pensare. Ma fa parte dello sport e devo anche essere felice di quello che ho, senza guardare sempre agli aspetti negativi. Credo che la mia stagione stia andando in modo molto, molto positivo, e continuiamo a costruire su questo".