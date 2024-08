Carlos Alcaraz, crisi isterica a Cincinnati: mai visto prima, perde del tutto il controllo

17 agosto 2024 a

Carlos Alcaraz, giovane talento del tennis mondiale, ha vissuto un'uscita anticipata dal torneo di Cincinnati. Il tennista spagnolo, attualmente al terzo posto nel ranking ATP, è stato sconfitto in un match insolito contro Gael Monfils, veterano francese di 37 anni che ha saputo imporsi nonostante i numerosi infortuni subiti nel corso della sua carriera. Un anno fa, Alcaraz aveva raggiunto la finale in Ohio, ma quest'anno la sua corsa si è interrotta prima del previsto.

La partita è stata interrotta dalla pioggia e si è protratta su due giorni, concludendosi con la vittoria di Monfils in tre set. Durante l'incontro, Alcaraz ha avuto una reazione inusuale per lui: ha scagliato con forza la racchetta a terra, rompendola. Questo gesto di frustrazione è raro per il giovane spagnolo, noto per il suo comportamento generalmente impeccabile sul campo.

Al termine del match, tuttavia, si è assistito a un caloroso abbraccio tra i due giocatori, segno di rispetto reciproco. Monfils, noto per il suo spirito sportivo e per la simpatia che sa suscitare dentro e fuori dal campo, ha dimostrato ancora una volta che l'esperienza e la tenacia possono fare la differenza anche contro i giovani talenti. Per Alcaraz, questa sconfitta rappresenta un momento di riflessione, ma non c'è dubbio che saprà rialzarsi e tornare più forte di prima.