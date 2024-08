Serie A, la Lazio piega il Venezia 3-1 in rimonta e vola in testa

18 agosto 2024 a

La Lazio supera 3-1 in rimonta all'Olimpico il Venezia nella gara valida per la prima giornata di Serie A. Andersen illude i veneti sbloccando il risultato dopo appena tre minuti, all'11' Castellanos pareggia i conti prima del sorpasso firmato da Zaccagni su rigore al 44'. Nella ripresa al 36' l'autorete di Altare chiude definitivamente la partita. La squadra di Baroni ottiene così tre punti e aggancia il Verona in vetta alla classifica.