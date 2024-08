Empoli-Monza, le agghiaccianti condizioni del campo: il video fa il giro del mondo

Roberto Tortora 19 agosto 2024 a

a

a

La prima giornata di campionato va completandosi, ma, fin qui, a stupire più di tutto non sono stati tanto i pareggi dell’Inter campione d’Italia contro il Genoa o dei cugini milanisti contro il Torino in extremis. E nemmeno il fragoroso ko del Napoli di Conte a Verona o l’esordio convincente della nuova Lazio di Baroni. No. A lasciare esterrefatti tutti gli spettatori sugli spalti, ma anche chi guardava da casa in tv, è stato il manto erboso dello stadio Castellani di Empoli in occasione della partita tra la squadra di D’Aversa ed il Monza di Nesta. Al fischio d’inizio, lo stato del campo era questo: erba rovinata in più punti, zolle praticamente ovunque e impianto non all'altezza di una partita del massimo campionato italiano. I giocatori delle due squadre hanno dovuto fare fatica anche a restare in piedi, con il rischio inevitabile di infortuni. Di sicuro, non una bella immagine del nostro campionato da vendere all’estero.

Condizioni su cui era impossibile sorvolare e, infatti, l’Empoli ha subito rilasciato un comunicato ufficiale attraverso i propri canali in cui fa ammenda: “Empoli Football Club ci tiene a scusarsi con tutti i tifosi azzurri, gli sportivi e con la Lega, alla quale abbiamo già spiegato le motivazioni, per le condizioni del terreno di gioco del Carlo Castellani Computer Gross Arena". Il club toscano spiega perché il campo era in quello stato: “Empoli FC tiene a precisare che il manto erboso si presenta nell’attuale stato, poiché alcuni trattamenti, necessari e indispensabili per il terreno, non si sono potuti effettuare immediatamente al termine della stagione scorsa per più motivi. Lo scorso 9 giugno, con estremo piacere, abbiamo ospitato l’amichevole della Nazionale di Luciano Spalletti, mentre nelle settimane successive l’impianto è stato messo a disposizione del Governo e della Federazione per il potenziale svolgimento della fase finale del campionato libico, senza poter procedere all’intervento che lo avrebbe reso indisponibile per più settimane. Una fase finale che è stata poi disputata altrove e non nelle sedi indicate, mettendoci a conoscenza dello spostamento solo all’ultimo momento quando eravamo già pronti nel supportarne l’organizzazione".

La Roma sbatte contro il muro Cagliari, Soulè e Dovbyk rimandati

La prossima gara casalinga dei toscani sarà contro la Juventus, ma l’Empoli rassicura tutti che, per quell’occasione, il campo sarà perfetto: “I trattamenti necessari per il manto erboso sono stati effettuati solo nel mese di luglio, con il campo che ad oggi si presenta nelle condizioni viste nella sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro e quella di ieri contro il Monza. Nello scusarci nuovamente, siamo certi che per la prossima gara casalinga contro la Juventus il terreno di gioco sarà nuovamente in perfette condizioni, come sempre stato nel corso degli anni e come ampiamente apprezzato da calciatori e addetti ai lavori”.