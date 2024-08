Federico Chiesa, addio Juve... ma resta in Serie A: il colpo che cambia il quadro

19 agosto 2024 a

Stasera (lunedì 19 agosto) è il momento dell’esordio per la Juve contro il Como di Cesc Fabregas. All’Allianz una partita importante per piazzarsi subito nelle zone alte di classifica già davanti a Inter e Milan. Fuori dal campo, però, c’è sempre la grana Federico Chiesa, che non è nei piani di Thiago Motta ed è in uscita. Il contratto con i bianconeri è ancora in essere, ma la sua collocazione è chiara e i margini perché possa cambiare non ci sono.

A Pressing, domenica sera, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha intanto sganciato la bomba: "Chiesa vuole per certo Inter o Milan”. E i due club milanesi vigilano. Secondo Sportmediaset l’intenzione di farlo suo è sia dei nerazzurri sia dei rossoneri: Marotta avrebbe già un accordo di massima per un nuovo colpo a zero a giugno 2025, ma alcuni dicono che 10/12 milioni siano pronti per essere investiti last minute, così da portare subito il giocatore ad Appiano.

In casa Inter, però, restano due nodi da sciogliere: il primo riguarda, in casa Inter, la situazione di Arnautovic e/o Correa, il secondo invece è tutto in seno alla Juve. Per la Vecchia Signora è giusto rinforzare una diretta rivale con uno dei giocatori più validi della rosa? Gli ultimi giorni di mercato diranno di più. Quello che è certo, però, è che Chiesa è sempre più lontano da Torino e non rimarrà in bianconero, nonostante un suo post dopo gli Europei come a dichiarare il suo amore per la Juve.