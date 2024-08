Paolo Di Canio gela Bergomi in diretta: "Non fare il furbo"

20 agosto 2024 a

Dopo tre mesi estenuanti di attesa, la Serie A è finalmente iniziata. E con la prima giornata di campionato quasi giunta al termine, è ripartito anche Sky Calcio Club, il talk show sportivo condotto da Fabio Caressa. Essendo ancora al 19 agosto, tra i temi più discussi all'interno della trasmissione c'era soprattutto il mercato. In particolare, quello della Juventus che, nonostante abbia già acquistato varie pedine, deve però ultimare alcune operazioni. Una su tutte: la cessione di Federico Chiesa. L'esterno offensivo bianconero è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. L'azzurro però non intende accettare offerte al ribasso, ricordando l'ultimo anno di contratto che gli è rimasto con la Vecchia Signora.

Tra gli analisti di calciomercato si mormora che Chiesa abbia già un accordo per trasferirsi a zero all'Inter. E, stando a quando accaduto durante Sky Calcio Club, sembra proprio che questa indiscrezione abbia delle solide fondamenta. Paolo Di Canio, ospite fisso della trasmissione, si è rivolto al collega Beppe Bergomi per chiedergli di rendere pubblica una conversazione forse già avvenuta a telecamere spente. "Non fare il furbino", gli ha intimato Di Canio. Lo Zio, in un primo momento un po' titubante, ha poi ceduto alla pressione delll'ex Lazio. "No certo, ormai lo sanno tutti che c'è questa trattativa", ha ammesso l'ex bandiera dell'Inter.

Poco prima in studio erano indignati contro Koopmainers e Lookman e per Chiesa invece sorridono , il furbino di Bergomi .pic.twitter.com/sN06uK2Dl0 — ❤️ (@AndGad2010) August 19, 2024

La Juve, però, spera ancora di poter piazzare Chiesa in questa sessione di mercato. Perderlo a zero sarebbe un vero e proprio fallimento, soprattutto dopo i soldi investiti sul calciatore e la pazienza nell'aspettarlo dopo il brutto infortunio al crociato.