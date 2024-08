Carlo Nervo, ex Bologna candidato dal centrodestra in Emilia Romagna?

20 agosto 2024 a

«Voglio dare una mano a Elena Ugolini con il mio vissuto da sindaco. Se mi chiedesse di candidarmi? Perché no, l’esperienza non mi manca». Carlo Nervo, uno dei simboli del Bologna calcio, si dice pronto a correre a fianco della candidata governatrice del centrodestra alle Regionali in Emilia-Romagna.

Ma la notizia ha già mandato in crisi l’ex governatore, nel frattempo eletto europarlamentare, Stefano Bonaccini. Che ieri ha attaccato a testa bassa: «Capisco che Ugolini non abbia alcuna esperienza amministrativa in enti locali (a differenza di Michele De Pascale), ma almeno scelga sostenitori che sanno di cosa parlano quando avanzano proposte per la Regione». Immediata la replica di Fdi per bocca della capogruppo in Regione, Marta Evangelisti: «Se Carlo Nervo, con Elena Ugolini, volessero diventare la bandiera non solo di Bologna, ma di tutta l’Emilia-Romagna, noi ne saremmo onorati».