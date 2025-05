Forbiciate ai passanti: la decisione del giudice sul marocchino

Diciamo la verità: per come vanno spesso le cose nei tribunali, in molti si aspettavano un giudice di sinistra solerte ad indagare i carabinieri che, domenica scorsa, per fermare Zakaria Azmami, un marocchino esagitato che se ne è andato in giro per le strade del centro di Bologna ad accoltellare chi gli capitava sotto tiro seminando panico, avevano utilizzato il taser. E, magari, si aspettavano anche di veder rimettere in libertà quel 27enne irregolare, violento e pregiudicato, imbottito talmente tanto di cocaina da essere ancora ricoverato in Rianimazione all’ospedale Sant’Orsola. Invece questa volta, nella rossa città Felsinea, il buon senso di un gip ha avuto la meglio sul coro di polemiche scatenate contro l’uso della pistola elettrica da parte degli uomini dell’Arma.

«Il taser non va demonizzato. Serve per reprimere comportamenti insensati, violenti e pericolosi come quelli di Zakaria Azmami». Ha scritto nell’ordinanza di convalida del fermo il gip Sandro Pecorella, dopo aver sottolineato che quella sera Zakaria era in preda ad «un delirio religioso, aggravato dall’eccesso di sostanze». I carabinieri non erano riusciti a fermarlo neppure dopo una trentina di energizzazioni col taser. Il gip si chiede dunque «perché l’operatore deve essere esposto a un pericolo maggiore per sé se può agire con relativa sicurezza utilizzando un mezzo che è poco pericoloso per chi lo subisce legittimamente come è il taser?».