Rafa Leao, "primo nome": i rumors di mercato che ribaltano Milan e Serie A

Il Barcellona è uscito alla scoperto e si sta muovendo come uno squalo in cerca di una preda appetibile. I blaugrana sono infatti alla ricerca di un esterno offensivo, dopo che per settimane hanno provato in tutti i modi a convincere Nico Williams ad approdare in Catalogna. E ora starebbe pensando di fare spese nel nostro Paese. L'indiziato numero uno sarebbe il fuoriclasse del Milan Raphael Leao.

La pista che porta a Leao, però, è molto complicata. In primis perché il Milan difficilmente si libererebbe del suo giocatore pù talentuoso a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Anche perché sarebbe assai complesso trovare un sostituto del portoghese. Poi c'è il nodo cartellino. Potrebbero non bastare 90 milioni per convincere i rossoneri a far partire il giocatore. Al momento il club catalano non ha ancora formalizzato un'offerta. Ma non è da escludere che possa farlo nelle prossime ore.

Più facile la pista che porta a Torino. Federico Chiesa è di fatto un separato in casa alla Continassa. E la Juventus potrebbe farlo partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l'agente del talento azzurro ha avviato i primi contatti con il Barcellona. E i bianconeri, pur di non perderlo a zero e vederlo vestire maglie nerazzurre, sarebbero molto felice di lasciarlo partire in direzione Spagna.