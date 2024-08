Conference, la Fiorentina si butta via due volte: folle 3-3 contro gli ungheresi del Puskas Akademia

22 agosto 2024 a

La Fiorentina si butta via due volte: partita folle al Franchi, per l'andata del preliminare di andata di Conference League contro gli ungheresi del Puskas Akademia. Finisce 3-3, con inizio e finale choc, e si deciderà tutto in terra magiara.

Fino a questa sera, la squadra di Felcsút era famosa solo per due motivi: portare il nome dell'indimenticabile campione degli anni 50, mito della super-Ungheria e del Real Madrid, e rappresentare il villaggio in cui è nato e cresciuto il presidente Viktor Orban.

In campo, però, gli uomini allenati da Zsolt Hornyák hanno sorpreso in più di una occasione la Viola, guidata dall'ex Monza Raffaele Palladino e che con Vincenzo Italiano in panchina ha raggiunto per due volte la finale di Conference negli ultimi due anni (perdendo contro il West Ham nel 2023 e contro l'Olympiacos pochi lo scorso maggio).

I vice-campioni in carica si schierano in attacco con Beltran e i nuovi Moise Kean e Colpani ma senza Nico Gonzalez, distratto dalle voci di mercato che lo vogliono vicino alla Juventus (anche se "al momento non ci sono le condizioni di base per fare l'operazione", ha spiegato il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari). Pronti via e i Palladino-boys vanno sotto di due gol: ospiti in vantaggio al 7' su rigore con Nagy e raddoppio di Soisalo al 12'. I magiari sfiorano il terzo gol poi è Sottil ad accorciare le distanze al 46'. Nel secondo tempo, ecco la riscossa viola con le reti di Martinez Quarta al 67' e di Kean al 75'. Ribaltone e vittoria, sia pure di misura, che sembra fatta quando all'89' arriva la beffa del gol di Golla che fissa il punteggio sul 3-3. Pirotecnico e decisamente amaro.