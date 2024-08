Juventus, Szczesny annuncia il ritiro: "Voglio dedicare la mia attenzione alla famiglia"

27 agosto 2024 a

A poche settimane dall'annuncio della rescissione consensuale del suo contratto con la Juventus, Wojciech Szczesny ha dato l'addio al calcio giocato. Una decisione che era già nell'aria da tempo. Ma che con il suo annuncio è diventata ufficiale. "Ho dato al gioco 18 anni della mia vita, tutti i giorni, senza scuse - ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram -. Oggi, duro il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c’è più. Sento che in questo momento è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia - la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia. Pertanto - ha poi concluso - ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico".

Con l'annuncio del ritiro dal calcio giocato, in tanti hanno postato messaggi sui social per ringraziare il portiere polacco di tutto ciò che ha fatto in carriera. "Portiere eccezionale. Essere umano eccezionale", ha scritto l'account ufficiale della Juventus. La Vecchia Signora è stata l'ultima squadra in cui ha militato Wojciech Szczesny. Con i bianconeri, l'ex Arsenal ha disputato sette stagioni, riuscendo a conquistare la bellezza di tre scudetti, tre coppe italia e due supercoppe italiane.

La sua prima esperienza nel campionato italiano era stata però nella capitale, quando la Roma lo prelevò dalla Premier League. Con la maglia dell'Arsenal aveva disputato cinque stagioni, vincendo un Community shield e due coppe d'Inghilterra.