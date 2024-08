Milan, vicino Abraham della Roma: "Chi è in uscita", non solo Saelemaekers

Pasquale Guarro 29 agosto 2024 a

Siamo di fronte alle ultime ore di calciomercato ma c’è ancora spazio per operazioni a sorpresa che sembravano impossibili fino a qualche settimana fa. Milan e Roma hanno imbastito una trattativa di scambio che pare destinata a portare Saelemaekers (25) in giallorosso e Abraham (26) in rossonero, con un conguaglio economico di circa dieci milioni in favore dei capitolini.

Evidentemente l’unico punto conquistato nelle prime due partite di campionato ha preoccupato la dirigenza al punto da intervenire nel reparto avanzato nonostante la presenza di Jovic (26). Se poi si aprirà qualche possibilità per l’uscita del calciatore serbo, la si prenderà in considerazione, ma nel frattempo il Milan ha comunque scelto di tutelarsi con un’altra punta, nonostante il concreto rischio di averne tre a disposizione alla chiusura del mercato. A Milanello stanno inoltre vagliando la situazione di Bennacer (26), il centrocampista non si allena da qualche giorno ma non risulta tra gli infortunati. È possibile che in queste ore passare giungere per lui un’offerta dall’Arabia.

Anche sull’altra sponda del naviglio si vive una situazione molto curiosa: dopo aver sostenuto le visite lunedì, il difensore Tómas Palacios (21) non ha ancora apposto la firma sul contratto che dovrebbe legarlo all’Inter. Sembra di ritrovarsi di fronte a un nuovo caso Samardzic, anche se questa volta non c’è di mezzo alcuna questione economica tra procuratori. Anzi, l’accordo economico è totale, ma i nerazzurri sono ancora in attesa dell’ok che deve arrivare dalla federazione argentina, visto che il cartellino di Palacios risulta a metà tra Independiente Rivadavia e Talleres, il che, per regolamento, non consente a nessuno dei due club di poterlo vendere. Si attende quindi che la federazione lo assegni a uno dei due club ma intanto il tempo stringe e la burocrazia argentina inizia a mettere un po’ in ansia la dirigenza nerazzurra, ormai già in attesa da diverse ore.

L’entourage del calciatore tranquillizza, ma sai com’è... Si spera che oggi sia il giorno giusto. A Napoli invece è tempo di gioire, ieri è finalmente arrivato Romelu Lukaku (31), che ha svolto le visite a Villa Stuart ricevendo una meravigliosa accoglienza. Big Rom ha anche dovuto fungere da steward rialzando un tifoso che nella ressa è rovinosamente caduto, per fortuna senza riportare conseguenze. Dopo Lukaku, l’altro affare in chiusura è quello che riguarda McTominay (27). Anche la Juventus ha abbracciato un nuovo beniamino: sempre ieri, ma al JMedical, è arrivato Teun Koopmeiners (26), dopo la lunghissima e snervante trattativa con l’Atalanta: «Finalmente, sono molto felice», ha sussurrato l’olandese abbracciando Giuntoli.

Nella stessa giornata, c’è stato però anche tempo per un addio, quello di Federico Chiesa (26), che ha lasciato Torino per volare verso Liverpool. Operazione da 15 milioni di euro bonus compresi, che dovrebbe adesso aprire strada a Sancho. Chiesa ha salutato senza polemiche: «Voglio ringraziare tutti i tifosi della Juventus per questi anni insieme. Se sono dispiaciuto? Adesso sono molto felice per questa bellissima esperienza che attende me e la mia famiglia».