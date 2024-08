Jannik Sinner, il colpo pazzesco che spiana Michelsen agli Us Open, il video

29 agosto 2024 a

Turno facile per Jannik Sinner contro lo statunitense Alex Michelsen nei trentaduesimi di Us Open. Il numero 1 del mondo ha battuto Michelsen, n. 49 Atp, in tre set netti con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 in poco più di un’ora e quaranta di gioco. E sui social è diventato già virale il colpo con cui Jannik ha di fatto chiuso i giochi con Michelsen. Sinner è apparso in forma e di fatto è stato in partita tutto il tempo con la concentrazione al massimo. Sinner ha regolato i conti negli ultimi giorni con chi l'ha attaccato sul caso doping pur sapendo che l'azzurro non aveva alcuna colpa.

Ma si sa, anche nello sport, l'invidia per i successi altrui è una brutta bestia. Intanto, da vero campione, Sinner ha commosso tutti con un videomessaggio dedicato ad Oliviero Toscani che recentemente ha raccontato la propria malattia: "Ciao Oliviero, sono molto onorato di far parte delle tue giornate", ha affermato in un videomessaggio al Corriere della Sera, in cui saluta il fotografo che ieri ha rivelato proprio sulle pagine del quotidiano milanese la sua malattia; in un passaggio, Toscani ha anche detto che le sue giornate le passa anche guardando l’Inter, certe squadre inglesi "e poi c’è Sinner, che mi dà sollievo nella vita", aggiungendo che "si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo. Devi fermare quell’attimo lì negli occhi, esprime onestà e capacità. "Ho anche saputo che sei dell’Inter -prosegue Sinner, tifosissimo del Milan- e diciamo che non siamo tanto d’accordo ma chissà, magari un giorno ci guardiamo un derby insieme, Milan-Inter. Dai ti mando un grandissimo abbraccio e niente, stammi bene. Ciao ciao", conclude.