Jannik Sinner, Kyrgios all'attacco sugli Us Open: "Siamo arrabbiati, non resteremo muti"

Ancora polemiche su Jannik Sinner. Mentre il numero uno al mondo viaggia a vele spiegate verso gli ottavi degli Us Open, ecco che arriva un altro attacco da parte di Nick Kyrgios che ormai è più famoso per le sue parole aspre su Jannik che per quello che fa vedere in campo dato che è fermo da parecchi mesi. Commentando sui social un video di una recentissima intervista di Sinner proprio sul caso-doping (da cui Sinner è uscito pulito dato che non ha commesso alcun illecito, giusto ricordarlo), Kyrgios non ha usato giri di parole ed è andato all'attacco in modo pesante: "Come atleti, utilizziamo le nostre piattaforme per assicurarci che le cose siano giuste e uniformi. È tutto quello che ho fatto. Alcuni giocatori sono arrabbiati. Sappiamo che Sinner è incredibile, un grande tennista e uno dei volti principali dello sport. Ma se vi aspettate che restiamo in silenzio… non lo faremo".

La risposta di Sinner è stata fin troppo chiara: "Non voglio rispondere a quello che ha detto. Ognuno è libero di dire tutto. Va bene. Se è così, vediamo. Se m'intervista? Sarà diverso di sicuro (ride). Non so cosa dire. Forse dico qualcosa ora e poi invece la reazione sarà diversa. Sono sempre abbastanza rilassato. Sono uno che dimentica le cose abbastanza in fretta. Ognuno è libero di dire tutto". Lo scontro dunque continua.