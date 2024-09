Anna Kalinskaya su tutte le furie: lo "scippo" in mondovisione, come reagisce

01 settembre 2024 a

Anna Kalinskaya, la campionessa del tennis (attuale fidanzata di Jannik Sinner) avrebbe subito una di quelle ingiustizie che sono abbastanza dure da digerire. Agli Us Open, la Kalinskaya ha incontrato la brasiliana Beatriz Haddad Maia. In avvio di partita, quando Anna guidava con due set di vantaggio, un recupero di Haddad Maia ha scatenato una vera e propria bufera in campo.

La tennista brasiliana infatti non ha fatto in tempo a colpire la pallina con la racchetta prima che rimbalzasse per due volte sul campo. L'arbitro ha però ritenuto regolare quanto accaduto durante il match. La Kalinskaya ha però chiesto l'uso della moviola in campo, la Var. E il video ha confermato i suoi sospetti. L'arbitro però è stato inamovibile e la Kalinskaya ha provato più volte, anche usando toni duri a farle cambiare idea. Ma niente da fare.

Ad aggiungere pepe a una situazione del tutto già esplosiva, è stato il comportamento dell'atleta brasiliana che di fatto ha dato le spalle all'avversaria e all'arbitro. Al termine del match la fidnazata di Sinner ha però consumato la sua vedetta: ha stretto freddamente la mano alla sua avversaria senza mai guardarla negli occhi. Il video è diventato subito virale sui social.