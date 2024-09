Jannik Sinner incanta anche a Pickleball: la reazione di Djokovic lo lascia senza parole

02 settembre 2024 a

Quando uno è un fenomeno, lo è in tutte le cose in cui si cimenta. Jannik Sinner, per esempio, oltre che essere il numero uno al mondo nel tennis - il suo mestiere - è anche bravissimo a Pickleball. Qualche giorno fa l'azzurro si è distratto dagli Us Open giocando a Pickleball con Novak Djokovic addirittura in versione telecronista del match. L'altoatesino ha fatto un punto strepitoso e Nole è rimasto incredulo dalle abilità mostrate da Jannik. Il video è diventato subito virale sui social. E in molti sono rimasti affascinati da questo nuovo sport, che è esploso negli Stati Uniti e sta crescendo molto anche in Europa. Ma nel Vecchio Continente a comandare è ancora il padel.

Come detto, Jannik Sinner è ancora in lizza per portarsi a casa l'ultimo grande slam di questa stagione tennistica. L'azzurro, infatti, sarà chiamato a disputare gli ottavi di finale contro Tommy Paul, in programma martedì 3 settembre alle 2:30 di note (ora italiana). Visti i ko clamorosi dei suoi colleghi - Carlos Alcaraz e Djokovic su tutti - Jannik ha la possibilità di prendersi una rivincita sul campo dopo lo scossone causato dalla notizia della sua positività al test antidoping di Indian Wells.

Intanto i bookmakers danno Sinner favorito per la vittoria finale allo Us Open. Come riporta Agipronews, il secondo Slam in carriera per l'italiano a 2 su Planetwin365 e 2,15 su Betflag. Lontano Alexander Zverev, per cui il trionfo a Flushing Meadows paga 4 volte la posta, seguito da Daniil Medvedev a 4,50. Taylor Fritz è proposto a 11, con Grigor Dimitrov a 13.