Sinner vince, Tommy Paul sconvolto: "Irreale"

03 settembre 2024 a

a

a

Tommy Paul si è dovuto inchinare di fronte allo strapotere esibito in campo da Jannik Sinner. L'americano è stato infatti sconfitto negli ottavi di finale dello Us Open dal numero uno al mondo. Non una catastrofe per il padrone di casa, dato che comunque era riuscito ad aggiudicarsi una medaglia bronzo a Parigi 2024. Nel post gara, Paul ha speso parole di stima per l'azzurro. E ha fatto anche un paragone con Alcaraz, il grande rivale dell'altoatesino.

"Non ho giocato bene a inizio partita - ha dichiarato Tommy Paul dopo la sconfitta con Sinner -, ho avuto delle occasioni nei primi due set, ma nei punti importanti ha fatto la differenza. Comunque - ha poi aggiunto - non soffrirò di stress post-traumatico stanotte". Il motivo? L'americano è rimasto sbalordito dal salto di qualità mostrato da Jannik nel corso dell'ultimo anno. "Credo che l'ultima volta che l'ho affrontato fosse quando stava cominciando a crescere - ha sottolineato Paul -. O forse lo aveva già fatto, ma vinse il suo primo Master 1000 in quella settimana, battendomi in semifinale... ha giocato un tennis super veloce. Oggi - ha poi ricordato - si è aggrappato al servizio nei punti importanti".

Video su questo argomento Jannik Sinner batte Paul e vola ai quarti degli Us Open: il racconto

Poi, il paragone con l'altra stella del tennis mondiale: lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Rispetto ad Alcaraz - ha sottolineato l'americano - non lo so. Penso che Carlos voglia entrare di più a giocare a tutto campo, ma Sinner - ha concluso - è il miglior colpitore del circuito".