Alvaro Morata e Alice Campello, "loro no". Indiscrezione choc: la rottura per la foto della finale di Euro 2024

Anche se di recente sono stati paparazzati insieme per le vie di Madrid sia Alvaro Morata sia Alice Campello continuano a essere ufficialmente separati. La loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno, che ha lasciato sbigottiti molti fan della coppia, considerata una delle più solide del jet-set. Inizialmente si era pensato ad un’infedeltà di lui, un tradimento con una ragazza di Marbella.

Pettegolezzi, però, subito rispediti al mittente dalla Campello stessa. La giornalista del programma spagnolo Vamos a Ver Alexia Rivas, però, rivela un’altra pista, il vero motivo per cui i coniugi Morata hanno deciso di separarsi.

Morata "devastato dalla rottura con Alice Campello": c'entra il Milan

Durante Euro 2024, infatti, tra i due ci sarebbe stata una lite furiosa, un punto di non ritorno per la coppia. Morata, infatti, avrebbe voluto festeggiare in campo la vittoria del torneo insieme a tutta la sua famiglia, ma Alice si sarebbe rifiutata categoricamente di partecipare.

Questo il racconto della Rivas: "Alvaro voleva la sua famiglia alla festa e Alice no. Voleva solo loro due, i figli e due suoi amici. Sul campo, sotto gli occhi di tutti, è iniziata una discussione tremenda. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché Alvaro non poteva più continuare a sopportare quella che considera una mancanza di rispetto. Hanno litigato tremendamente e tutti quelli che erano lì potevano sentirli. Il rapporto tra Alice e la famiglia di Morata non è mai stato buono. Non puoi tenere tuo marito chiuso in casa, senza vedere quasi mai la sua famiglia, per otto anni...".

"Come l'hanno beccata in strada": il retroscena (triste) su Alice Campello

La Rivas definisce la Campello una donna “autoritaria” e racconta che Morata viveva con lei “in una sorta di prigione”. Quando, poi, Alice è finita in terapia intensiva dopo il parto della piccola Bella, Alvaro è stato accusato di aver anteposto i suoi impegni professionali alla salute della moglie. Affermazioni che hanno fatto imbufalire la famiglia di Morata. Da lì il tracollo è stato rapido

