Francia-Italia, tacco Tonali e capolavoro Di Marco: il gol che ammutolisce Parigi

Primo tempo ricchissimo di emozioni al Parco dei Principi di Parigi tra l'Italia di Luciano Spalletti e la Francia, vice-campione del Mondo in carica e semifinalista degli ultimi Europei un paio di mesi fa. Il pronostico per la prima gara di Nations League sembra chiuso: i transalpini di Deschamps hanno più classe, esperienza e abbondanza, mentre agli azzurri mancano talento puro, alternative e soprattutto fiducia nei propri mezzi.

In questo senso, l'inizio choc sembra un manifesto di questo confronto impari: l'Italia batte il calcio d'avvio, la palla scivola all'indietro, Di Lorenzo liscia il retropassaggio verso Donnarumma e Barcola, talento del Psg, spara sotto la traversa per il più facile dei gol. Uno a zero e tutti a casa, magari con una bella imbarcata, pensano tutti.

Invece gli uomini di Spalletti reagiscono con ammirevole orgoglio, lanciando messaggi importanti soprattutto per il futuro. Al 6' l'interista Frattesi colpisce la traversa, Retegui davanti lotta, cresce il ritmo e la convinzione e al 30' ecco arrivare il pareggio, con una azione di pregevolissima fattura.

Cambiaso da destra allarga il gioco, la palla arriva dall'altra parte del campo a Di Marco che scambia con Tonali. L'ex milanista, oggi al Newcastle e tornato in campo da una manciata di giorni dopo l'anno di squalifica per scommesse, chiude il triangolo con un clamoroso colpo di tacco volante. La palla spiove in aria e Di Marco, in corsa e con coordinazione fenomenale, con il suo sinistro alla dinamite spara al volo la palla all'incrocio, con Maignan impotente. Applausi a scena aperta. Anzi, chapeau!