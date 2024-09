Jannik Sinner, scandaloso Kyrgios: come gli dà ancora del dopato (insultando tutti gli italiani)

08 settembre 2024 a

Questa sera, domenica 8 settembre, la finalissima degli Us Open: in campo Jannik Sinner contro Taylor Fritz, per la prima volta nella storia del tennis un italiano all'ultimo atto a Flushing Meadows. E tra chi per certo tiferà contro di lui c'è Nick Kyrgios, il tennista australiano che ha usato toni inqualificabili contro l'altoatesino per il caso Clostebol.

Il punto è che oggi Kyrgios è commentatore per Espn. Ragione per la quale potrebbe trovarsi faccia a faccia con Jannik al termine della partita. Ed è in questo contesto che l'australiano continua ad attaccare il ragazzo di San Candido, sfregio dopo sfregio.

Nelle ultime ore, ha rilanciato ancora in modo neppur troppo velato le accuse di doping: "Al suo posto in finale poteva esserci chiunque altro". Ma non solo: Kyrgios si è prodotto in una porcheria anche contro Anna Kalinskaya, sua ex e attuale compagna di Sinner. Proprio la relazione con l'italiano è stata paragonata su X a una "seconda palla di servizio", post miserevole poi cancellato da Kyrgios, ma ovviamente non è sfuggito.

Lo sfregio ad Anna era arrivato in risposta alla foto pubblicata da un utente a corredo di un sondaggio proposto dall'australiano sempre su X, sondaggio in cui chiedeva ai suoi seguaci per chi avrebbero tifato in finale: Fritz o Sinner? Ed è proprio in quel sondaggio che si nasconde l'ultima porcheria contro Jannik. A fianco dei nomi, infatti, Kyrgios aggiungeva delle emoji. Per Fritz erano un fuoco, una bandiera americana e un'aquila. A fianco del nome Sinner, invece, un sapone-pomata, un paio di mani e una bandiera dell'Italia. Già, il sapone-pomata e le mani che stringono un'intesa, come a dargli del dopato, come a sostenere che se la sia cavata chissà come, un po' all'italiana... l'ennesima vergogna firmata Nick Kyrgios.