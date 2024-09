Jannik Sinner, la frase con cui Cahill lo gela: "Con tutto quello che hai guadagnato?"

09 settembre 2024 a

a

a

L'anno perfetto di Jannik Sinner non è solo frutto del suo talento, della sua determinazione e del suo allenamento. Un parte di merito deve essere attribuita anche ai suoi allenatori: Simone Vagnozzi e Darren Cahill. I due coah hanno di fatto costruito una macchina perfetta, capace di conquistare due grandi slam e anche la prima posizione nel ranking Atp. E, soprattutto, sono stati fondamentale nel permettere all'azzurro di superare il periodo buio dopo la notizia della sua positività al test antidoping.

L'allenamento della mente è fondamentale quanto quello del corpo. E lo spirito di un giocatore, soprattutto se è abituato alle sfide, può essere rafforzato anche grazie a degli stratagemmi. Cahill e Vagnozzi ne avevano architettato una. Una scommessa, vinta senza problemi da Jannik. Ma sembra che i due coach non abbiamo ancora pagato il dovuto. "Avevamo detto che, se fossi arrivato almeno in una finale nello swing americano - ha confessato SInner -, mi avrebbero dovuto regalare la PlayStation 5". L'azzurro, non solo è arrivato in finale sia a Cincinnati sia a New York, ma le ha vinte entrambe.

"Ma Kyrgios dov'è?": dopo il trionfo di Sinner, strepitoso sfottò al nemico in diretta tv | Video

Cahill e Vagnozzi però fanno orecchie da mercante. In effetti, facendo due conti in tasca al numero uno al mondo, è facile intuire che l'azzurro potrebbe permettersi di acquistare una consolle. "Jannik ha intascato 3,6 milioni di dollari, quella PlayStation può permettersela da solo!", ha risposto ridendo l'australiano, salvo poi spiegare che qualcosa dalle tasche sue e di Simone uscirà: "Ma ogni promessa è debito e c'è anche il regalo di compleanno: il 16 agosto Jannik ha compiuto 23 anni".