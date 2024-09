Jannik Sinner, gaffe dell'intervistatrice? La risata e una strepitosa risposta

11 settembre 2024 a

a

a

Fenomenale, Jannik Sinner. Anche fuori dal campo. Anche di fronte a un imprevisto durante un'intervista televisiva. Il tutto dopo la conquista, leggendaria, degli Us Open nella finalissima della scorsa domenica contro Taylor Fritz.

Ma si diceva del "colpo da fenomeno" in tv. L'episodio è avvenuto nel corso della diretta di Today, programma in cui venivano ospitati i due trionfatori di quest'edizione degli Us Open, ossia il ragazzo di San Candido e Aryna Sabalenka, che si è imposta nel singolo femminile.

L'atmosfera è rilassata, gioiosa, non potrebbe essere altrimenti. I due tennisti raccontano come hanno vissuto il torneo: le loro emozioni, il loro privato, le sensazioni prima, durante e dopo le partite, l'impatto col pubblico a stelle e strisce. Sinner, da par suo, ha rimarcato ancora una volta la grande correttezza dei tifosi americani, spiegando come ritenesse logico, naturale, che questi in finale tifassero per Fritz, loro connazionale.

Dunque, eccoci alla gaffe. L'intervistatrice afferma: "Congratulazioni, Jannik! Eravamo tutti lì a guardarti e ti abbiamo visto dominare la partita. Raccontaci cosa hai provato a vincere in due set". Già, in "due set". Impossibile, in un torneo dello Slam. Ed ecco la reazione di Sinner, divertita: "Sì, tre set... tre set, non due", dunque ecco che al pari degli altri presenti scoppia in una risata. "Avrei proprio voluto che fossero solamente due...", ha aggiunto.

Successivamente, parlando della partita, ha aggiunto: "È stato fantastico. Nella mia mente, sapevo che avrei dovuto giocare contro un americano, in uno dei più grandi palcoscenici che abbia calcato durante tutta la stagione". E ancora: "Il tifo è stato molto corretto. Il pubblico è stato corretto. È stato un onore e un piacere far parte di questa finale. E ovviamente, avere questo trofei tra le mani rende tutto più speciale", ha concluso Jannik Sinner, campione dentro e fuori dal campo.